Първото нещо, което един български президент трябва да направи, е да защитава интересите на всеки един гражданин. Второто важно е да представлява България пред света, а не да я излага. Това са двете неща, които са конците на тази институция. Това каза Станка Желева, дъщерята на първия демократично избран президент на страната ни Желю Желев, в ефира на „Събуди се”.

По думите ѝ говорим непрекъснато за българския национален интерес. „Това са интересите на всеки един гражданин, а не лични икономически и геополитически интереси на отделни групи хора”, смята тя.

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Желева смята, че трябва да имаме ясни позиции по големите международни въпроси. „Никой от кандидатите не смее да каже нещата, такива каквито са. България има огромен национален интерес в Украйна. Говорим за хората, които са на фронта и биват бомбардирани всеки ден. Имаме 30 000 българи в Запорожка област и на тях им е наложена забрана да използват български език. Аз не чух президента или вицепрезидента да повдигнат този въпрос”, каза още тя.

Според нея друг важен въпрос е свързан с българската култура. „Ние нямаме един голям национален исторически музей, в който да представим нашата история”, каза още тя.

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