Изборната победа на Румен Радев и успехът на проекта „Прогресивна България” пренареждат трайно политическата карта у нас. Това заяви политологът Първан Симеонов от агенция „Мяра” в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според него резултатът от над 1,4 милиона гласа е плод на мощна вълна в последните дни на кампанията. „Над 800 000 души са взели решението си в последните дни. Когато има вълна, тя се хваща накрая – хората гласуват за победителя, гласуват конформистки или за най-малкото зло”, коментира Симеонов.

Политологът подчерта, че Румен Радев е успял да „извади всичките си карти“, предвиждайки обществените процеси – от икономическата нестабилност и поскъпването до развитието на войната в Украйна. „Радев предвиди, че колкото повече продължава тази война, толкова повече Украйна намалява в териториален смисъл и че тя трябва да спре”, посочи експертът.

Симеонов направи интересен паралел между Радев и Бойко Борисов като фигури на баланса. „Един балансьор, какъвто беше Борисов, ще бъде заменен от друг – Радев. Разликата е, че Борисов се опитваше да следва общественото мнение и западните партньори, докато Радев няма да се опитва да следва – той ще се опитва да води”, обясни той.

В анализа си Симеонов посочи, че на политическия хоризонт се появява нов тип конструктивен консерватизъм. Той сравни подхода на Радев с този на Виктор Орбан в Унгария и Джорджа Мелони в Италия. Според него Радев успява да „потопи” радикалните формации, като канализира проруските настроения в една по-системна и умерена посока, която звучи лоялно към ЕС и НАТО, когато е насочена навън.

„Радев се припознава от българите като новия център. Той говори за неравенства, използва социалдемократическа реторика – свобода, справедливост, солидарност, но демографският му профил е абсолютно сходен с този на ГЕРБ в добрите им години”, подчерта политологът.

Редактор: Мария Барабашка