Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу 29-годишен мъж за три престъпления, след зрелищна полицейска гонка в събота и серия от катастрофи в столичния квартал „Обеля“.

По данни на разследването при управление на лек автомобил, мъжът не е спрял на подаден светлинен и звуков сигнал от полицията и е продължил да шофира с висока скорост. Това е довело до преследване от полицейски екип, при което са създадени опасни ситуации за други участници в движението.

По време на гонката той е предизвикал катастрофи с осем автомобила, като са нанесени значителни материални щети.

Мъжът е отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици, както и да изпълни разпореждане на контролен орган за медицинско изследване.

С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. В понеделник е внесено искане в съда за постоянна мярка „задържане под стража“.

Редактор: Ралица Атанасова