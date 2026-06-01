Русия и Украйна съобщиха за нови взаимни удари срещу военни и енергийни обекти. Москва заяви, че през последното денонощие е атакувала украински бази за дронове, складове за гориво и боеприпаси, както и енергийна инфраструктура. По данни на руското министерство на отбраната противовъздушната отбрана е свалила десетки украински дронове над руски региони и над Черно море.



От своя страна, Украйна обяви, че е нанесла удари по петролна рафинерия и по други обекти, използвани за снабдяване на военните действия.

Междувременно Международната агенция за атомна енергия изрази тревога след съобщения за атаки в района на Запорожката атомна електроцентрала. Генералният директор Рафаел Гроси предупреди, че удари по ядрени обекти са „игра с огъня“.

