Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан в понеделник, предаде Франс прес, като се позова на дипломати.

Срещата е поискана днес от Франция, след като израелската армия превзе историческия замък "Бофор". Срещата ще започне веднага след края на друго извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. То е поискано от Румъния след врязването на дрон в жилищна сграда в град Галац, близо до границата с Украйна.

Ливан обвини Израел в умишлено унищожаване на Южен Ливан

Най-малко 41 души са били убити при израелски удари в Южен и Източен Ливан през последното денонощие, обяви междувременно Министерството на здравеопазването на Ливанската република, цитирано от Националната новинарска агенция (ННА). Над 140 ранени са били настанени в болници.

Общият брой на хората, убити при израелски удари в Ливан след възобновяването на конфликта с проиранското движение "Хизбула" на 2 март, е достигнал 3412. През този период освен това са пострадали 10 269 души.

