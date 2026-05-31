Сега дори и България има поп звезда, която е по-стойностна от нашите, пише италианското издание на списание „Ролинг стоун“ по повод победата на DARA на "Евровизия" във Виена. Публикацията е придружена от интервю, което певицата е дала за журналиста на изданието Матия Баро, пише Edna.bg .

"Извън България никой не знаеше нищо за DARA до победата й на Евровизия", отбелязва още изданието, дефинирайки я като „неочаквана победителка“. "В родината си обаче DARA е очевидно знаменитост", допълва авторът на публикацията.

DARA влезе в класацията на "Билборд"

В интервюто за „Ролинг стоун“ DARA признава, че още от септември миналата година всеки ден тя си е казвала, че ще победи на "Евровизия".

"Това беше едно желание, отправено към Вселената, без обаче да очаквам наистина нещо“. Тя допълва, че за да го осъществи реално е работила усилено във всеки един момент, за представянето си, за пеенето си, за танците си, за запазване на стабилна психика, за спазване на диета и за да успее наистина да изпита радост на сцената. "Това беше една огромна подготовка, едно огромно упражнение“, споделя певицата.

DARA допълва, че не е очаквала да се случи нещо подобно, като победата ѝ на "Евровизия", но е вярвала в екипа си и във всички хора, с които е работила.

Историята на "Бангаранга": Двама от създателите на песента специално пред NOVA

"Имах възможността да работя с истински професионалисти, с невероятни хора“, казва тя и посочва, че мисията й е била „Да постави България на картата“. Допълва, че е щастлива, че е успяла да го направи, че е привлякла вниманието и е казала образно казано на света "Ей, ние сме българи, чукаме на вашата врата, отворете ни“.

В интервюто DARA споделя, че е получила силна подкрепа от семейството си, за да отиде на "Евровизия" и казва, че без тази подкрепа е нямало да стигне дотам. Разказва, че след победата на националната селекция за "Евровизия" е била залята от хейт и дори се е страхувала да излезе от дома си заради тази вълна от омраза, стоварила се върху нея. Но нейният съпруг й е казал да отиде на конкурса, защото трябва да победи. „Благословена съм, че имам такива хора до мен“, казва тя.

Тя още споделя, че има голям план за бъдещето - за нейното лично, за кариерата си и за българската музика. Тя допълва, че българите нямат наистина суперзвезда в международен план, но има артисти и певци, които наистина са представили добре българите. "Ето защо, когато на "Евровизия" чух публиката да скандира името на България, това беше най-хубавото нещо“, посочва DARA.

Създадоха сладолед „Бангаранга” за феновете на DARA в Сандански

"Дипломирах се с българско народно пеене, това е моята основа и тя се завръща в нещата, които правя. Музиката, която ще правя в бъдеще, все още ще съдържа елементи от българския фолклор“, разказва още певицата и припомня, че тоалетът ѝ за тюркоазения килим за откриването на "Евровизия" е бил вдъхновен от традицията на кукерите и ролята им във фолклора. "Имаме толкова невероятни и антични традиции, които искам да покажа на света“, казва тя.

Относно италианския участник в "Евровизия" тази година - Сал Да Винчи, тя казва, че го обожава, че той е много мил и добър и че харесва песента, с която той е участвал в конкурса.

DARA става "Почетен гражданин" на Варна

На въпрос за евентуално сътрудничество с Фред Агейн, DARA отговаря, че той вече ѝ е пратил съобщение чрез агента си. Относно мечтата й за подобно сътрудничество, тя разказва, че е чула негово ново парче, в което е имало българска фолклорна мелодия.

"Когато чух тази песен, си помислих: невероятно е. Българският фолклор, смесен със звученето на един от любимите ми творци. Това ме накара да осъзная, че България е на картата, че нещо започва да се заражда и че има една нова енергия, която започва да топли света“, подчертава тя.

Редактор: Никола Тунев