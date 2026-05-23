Манго, маракуя, банан, а също и карамелизирана пуканка - това са само част от вкусовете в сладоледа
Сладоледът "Бангаранга" в Сандански е истинска сензация и се купува като топъл хляб, както от местните хора, така и от туристи, най-вече от гърци, които казват и се възхищават на песента на DARA и разбира се ядат сладолед. Не е късно, разбира се, да се появи и боб "Бангаранга", модите са такива, че със сигурност ще се менят, но сега думата е за сладоледа.
Всяка късна пролет в семейната джелатерия на Цветелина и Евгени мислят за нов вид сладолед. Винаги нещо странично ги вдъхновява.
"DARA и нейната Бангаранга се оказаха всъщност нашата муза, да създадем този така summer vibe вкус на джелатото", разказва Цветелина Лазарова.
"След победата на "Евровизия", DARA придаде една голяма емоция и енергия на целия български народ и на Европа. Казахме си, че трябва да направим сладолед, който да има същата емоция и енергия, а всеки, който го опита, да усети победата на певицата", каза Евгени Лазаров.
Манго, маракуя, банан, а също и карамелизирана пуканка - това са само част от вкусовете в сладоледа. "Експлозията от вкусове, която оставя джелатото във всеки, който го опита, е точно "Бангаранга", каза Цветелина.
