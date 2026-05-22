За 40 минути са паднали 70 литра на кв./м дъжд
Проливен дъжд създаде проблеми във Великотърновско. Наводнени улици и дворове има в селата Присово и Шереметя.
В село Шереметя, откъдето минава пътя София - Варна, е наводнен част от асфалта.
В Присово местната река излезе от коритото си. Водата в центъра на селото се е покачила сериозно, има отнесени автомобили. Първоначално е имало готовност живущите в тази част на селото да бъдат евакуирани, но до такава мярка не се е стигнало. Хората са били предупредени и са се качили на по-горните етажи на къщите си.
На място пристигна и областният управител Марин Богомилов. Той съобщи, че за 40 минути са паднали 70 литра на кв./м дъжд.
Снимка: Мартин Георгиев
Снимка: Мартин Георгиев
Снимка: Мартин Георгиев
Към мястото са били насочени и допълнителни полицейски екипи.
„Нивото на водата в дерето край Присово се е вдигнало и в момента е под наблюдение дали ще прелее към главния път. Докладваха ми, че има наводнени дворове и мазета на къщи в Дебелец, обитателите са настанени при роднини и приятели. За щастие няма пострадали хора”, каза Богомилов.
Той допълни, че е разпоредил обход на района на Хаинбоаз. Под наблюдение е река Янтра и притоците ѝ – реките Осенарска и Белица.
На пътя между селата Драгижево и Церова кория е имало закъсала жена с автомобил, но и е оказана помощ.
Скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси, но е разчистена от служители на Областно пътно управление и трасето не е затваряно.
„Положението е овладяно. Ситуацията е под контрол. Няма бедстващи хора“, увери Марин Богомилов.
Снимка: Мартин Георгиев
Главната улица „Никола Габровски” във Велико Търново се превърна в река.
Видео: Моята новина
Дъждът отнесе асфалта и по ул. „Елин Пелин” в квартал „Картала”.
Снимка: Мартин Георгиев
Снимка: Мартин Георгиев
Снимка: Мартин Георгиев
Снимка: Мартин Георгиев
В Габрово бул. „Хемус” и бул. „Столетов” временно са затворени за движени заради наводнени пътни участъци.
На място незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН – Габрово, които извършват дейности по отводняване на засегнати имоти и оказване на съдействие на гражданите. Екипи на полицията са разположени в района с цел регулиране и пренасочване на движението, както и недопускане на инциденти.
Призовават се гражданите да ограничат пътуванията в засегнатите участъци, да спазват указанията на органите на реда и да бъдат изключително бдителни за паднали дървета, клони и други опасни предмети по плътното платно.
