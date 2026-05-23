Георги Колевичин от Разлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Facebook страницата на алпиниста. Постижението на Колевичин идва само две седмици, след като той изкачи друг осемхилядник - Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите, съобщава Telegraph.bg .

През 2025 година Георги Колевичин покори и връх Манаслу (8163 м), а с изкачването и на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с най-впечатляващи постижения на световната сцена. Мечтата на Колевичин е да изкачи всички 14 осемхилядника на планетата. Всички те се намират в Азия – в планинските вериги Хималаи и Каракорум.

„Това е предизвикателство, което не се постига с една стъпка, а връх по връх, с дисциплина, подготовка и непоколебима воля. Всеки следващ връх представлява ново изпитание, нов урок и нова победа над собствените граници. А крайната цел остава непроменена – „Хималайската корона“ и да докажа, че това е само граница, която чака да бъде премината“, написа той на официалната си страница.

