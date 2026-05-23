Хиляди българи и това лято ще отпътуват отново за Гърция през лятото. Колко обаче ще струва почивката в южната ни съседка?

Повечето шофьори предпочитат да напълнят резервоара още в България. Причината е, че в Гърция горивото е доста по-скъпо.

По път обаче туристите може да се отбият да хапнат. Например в Серес, където една Гръцка салата, две пържоли с две напитки струват 28 евро. Следва нощувката. Мариана е собственик на хотел. Тя казва, че това лято няма увеличение на цените спрямо миналата година. "Въпреки инфлацията се опитваме да запазим цените достъпни за нашите гости", допълва тя. Студио с кухненски бокс, спалня и баня струва 70 евро на вечер. Голям апартамент струва 80 евро на нощувка.

Сметката за лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

"Почивката в Гърция това лято остава една от достъпните в района на Южна и Югоизточна Европа, а цените са близки до миналогодишните. На повечето плажове хората харчат между 20 и 50 евро за цял ден край морето с шезлонг, напитки и храна. При нас минималната консумация е 30 евро на човек", казва Марияна.

Колко би струвала една вечеря в ресторант. Сметката сочи следното - калмари, гръцка салата, дзадзики и узо - близо 67 евро.

И така, ако се пресметнат приблизителните разходи, ето какво би се получило: гориво- 136.70 €

храна по пътя - 35 €, хотел -70 €, плаж -30 €, вечеря 67.50 € - общо 339.20 €.

