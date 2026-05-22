Българската и славянската книжовност е това, което, заедно с религията, ни е запазило като народ в най-трудните времена. Това коментира председателят на Народното събрание Михаела Доцова след срещата с папа Лъв XIV във Ватикана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

По думите ѝ първото нещо, за което е изразила благодарност към Светия отец, е запазването на продължаващата вече над 60 години традиция празникът да се отбелязва във Ватикана. Тя посочи, че това е начинът да се отчете приносът на нашата писменост към опазването на славянските народи, както и историческото признание, което католическата църква е придала на родната книжовност.

Днешното общество е изправено пред нови, непознати предизвикателства, като главата на Римокатолическата църква вече работи за опазването на християнските ценности в сферата на околната среда, развитието на технологиите и изкуствения интелект, стана ясно от думите ѝ. Според нея като общество дължим запазването на религията, а човечеството все още продължава да учи своите уроци, свързани с опазването на мира.

„Папа Лъв XIV очаква от България, като географски разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете към мира, за да може тази идея да бъде разпространявана, като същевременно е изпратил своята благословия към целия български народ”, посочи председателят на парламента.

Отправена е и покана към Светия отец да посети страната ни, като той е обещал да направи всичко възможно да продължи създадената от предходни папи традиция. „Не съм от хората, които могат да поставят срокове на папата, но той каза, че в най-близко време ще обсъди възможността”, обясни Доцова и допълни, че евентуална визита би била продължение на традицията на единството.

В духа на традицията българската делегация е връчила на папата икона на свети Иван Рилски, който е небесният закрилник на страната ни. Вторият дар от държавата е чипровски килим, като изборът му е мотивиран с това, че първите папски пратеници в България са посетили именно Чипровци.

Припомняме, че делегацията ни пристигна в италианската столица в четвъртък. Малко по-късно Доцова се срещна с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. След това делегацията присъства и на прием в посолството ни в Рим.

