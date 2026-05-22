Доналд Тръмп обяви, че Съединени американски щати ще изпратят още 5000 войници в Полша, въпреки появилите се по-рано информации, че планираното разполагане е било отменено.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че решението е свързано с отношенията му с полския президент Карол Навроцки, когото определи като свой съюзник и кандидат, когото е подкрепил по време на изборите.

Миналата седмица представители на администрацията съобщиха, че планираното разполагане на около 4000 американски военнослужещи е било отменено - ход, разглеждан като част от по-широката стратегия на Тръмп да намали ангажиментите на САЩ към европейската сигурност и да окаже натиск върху съюзниците от НАТО да поемат по-голяма роля в собствената си отбрана.

По-късно вицепрезидентът Джей Ди Ванс уточни, че става дума за отлагане, а не за окончателна отмяна, като подчерта, че окончателно решение все още не е взето.

Ванс отново повтори позицията на администрацията, че Европа трябва да бъде по-самостоятелна в сферата на сигурността, докато Тръмп продължава да настоява европейските държави да увеличат приноса си към отбраната и военните операции на Запада.

На този фон Пентагонът вече обяви планове за изтегляне на 5000 американски войници от Германия, което допълнително засили опасенията за промяна в американската военна стратегия в Европа.

