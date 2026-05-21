Тялото на румънска туристка беше извадено изпод развалините на срутилата се в Източна Германия сграда. Продължава издирването на още двама души - нейна сънародничка и българин.

Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, падна в понеделник вечерта. Към момента причината за трагедията не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от изтичане на газ, каза кметът Октавиан Урсу. Течът, установен няколко часа след трагедията, продължава, което усложнява спасителната операция.

Говорителка на германската полиция съобщи, че тялото на 25-годишната румънка е било открито под развалините към 22:30 ч. местно време в сряда. Спасителната операция била спряна временно до провеждането на съдебномедицинско разследване и изваждането на трупа.

Издирват българин след срутване на сграда в Германия

В неизвестност остават двама души - 26-годишна румънка и 48-годишен мъж, който има българско и германско гражданство.

В сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и настаняване на туристи.

