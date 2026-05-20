Специализирани части от 12 държави членки на НАТО взеха участие в учението
Специализирани части от 12 държави членки на НАТО взеха участие в международно учение на полигона Ново село. Акцент в програмата бяха демонстрации с хеликоптер, със служебни кучета и тактическа евакуация.
Включи се и съвместен българо-полски тим, който извърши оглед и събиране на доказателства в лаборатория за самоделни взривни устройства. От "Военна полиция" отчитат висок интерес от страна на младите хора към професията - за едно място в регионалните структури се борят средно по 10 кандидати.
Антитерористично учение се проведе във Варна (ВИДЕО)
"Демонстрирахме типични военнополицейски дейности, свързани с разузнавателни операции на терен в населени места, прочистване на райони и сгради, както и използване на безпилотни летателни средства за разузнаване. Новото, което показахме, е т. нар. "fast rope" и други техники, за което благодарим на българските Военновъздушни сили", каза и.д. директор Служба „Военна полиция” полк. Християн Христов.
