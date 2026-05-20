„Ние трябва да направим всичко възможно, за да преминем безопасно по улиците и да не предизвикваме катастрофи”, това коментира пътният експерт Любка Маринова в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Тя предупреди за рисковете по време на предстоящите абитуриентски балове и призова за отговорност на пътя.

Полицията вече обяви, че засилва контрола покрай баловете и честванията на 24 май, като ще се следи както за опасно шофиране, така и за спокойното протичане на тържествата. Данните на органите на реда за 2025 година показват, че са настъпили 883 пътнотранспортни произшествия. От 916 проверени млади водачи, едва 180 нямат констатирани нарушения на Закона за движението по пътищата. Останалите 608 са с две или повече нарушения, като има и рекордьор, който в рамките на по-малко от две години е допуснал 61 нарушения.

Кампания „Абитуриенти": Засилено полицейско присъствие на пътя в дните около 24 май

Навсякъде по училищата ще има полицейско присъствие. Органите на реда ще глобяват на място за извършени нарушения, а при невъзможност те ще се констатират чрез заснемане, като водачи и собственици на МПС ще бъдат призовавани в структурите на МВР за образуване на административно-наказателни производства.

Най-големият риск по време на празненствата е свързан с поведението на пътниците. „Най-опасно е, когато са показани през прозорците, през шибидаха, когато са вътре без колани”, обясни Любка Маринова. Тя даде пример, че при движение със скорост от 50 км/ч и внезапно спиране, теглото на човек нараства от 30 до 60 пъти. При подобен удар пътниците без колани помитат тези пред тях и изхвърчат през прозорците. „Така че много ви моля, сядайте на задните седалки, слагайте предпазните колани, те са спасили над 1 милион човешки животи”, призова пътният експерт.

Друг важен съвет към зрелостниците е винаги да са с включени телефони, за да могат при нужда да се обадят на родителите си или на телефон 112.

Тези, които ще пътуват с автобуси до мястото на тържеството, също трябва да използват двуточковите предпазни колани, които се намират под седалките. Маринова припомни тежката катастрофа край Своге преди години, подчертавайки, че „ако хората бяха с колани, нямаше да има 20 загинали”, тъй като тогава само шофьорът е бил обезопасен.

