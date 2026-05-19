"Бангаранга" е на 11-о място сред най-слушаните артисти в световната класация на "Спотифай" и има шанс да влезе в класацията на „Билборд“. Споделяйте песента от всички възможни видео и музикални платформи, за да може песента да има шанса да достигне до върха на световните класации", каза DARA от концерта в нейна чест, организиран от Столична община и БНТ на площад "Княз Александър I" в София. Събитието е под надслов DARA Party.

"Моята мечта винаги е била да обединявам хората. Благодаря, че сбъдвате мечтите ми", каза още българският победител в „Евровизия".

DARA „взриви“ София, изпълни „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Певицата беше посрещната с възгласи в момента, в който стъпи на сцената в центъра на София в 19 часа. DARA изпя "Бангаранга" и премина по 60-метров червен килим, опънат в нейна чест по решение на кмета на София Васил Терзиев.

Час преди тя да се появи на партито в нейна чест в центъра на София и да мине по червения килим, площадът многократно бе огласян от песента, с която Дара спечели "Евровизия“ - "Бангаранга".

