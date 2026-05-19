Близо 200 деца от десет бургаски танцови школи представиха свой флашмоб в чест на „Бангаранга” – песента, с която DARA спечели 70-ото юбилейно издание на конкурса „Евровизия”.

Танцьорите имат специална хореография, която представят под звуците на песента победител.

Евтим Милошев: Кабинетът решава за домакинството за "Евровизия" 2027 още тази седмица

По този начин Бургас заявява своята готовност да бъде домакин на „Евровизия” 2027. Децата представиха танца си пред зала Арена Бургас, която, ако се реши, може да бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс.

“DARA: Роди се звезда”- гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по NOVA!