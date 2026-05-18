Спортът в университетите у нас се развива с бързи темпове, а желанието на студентите за изява на високо ниво става все по-голямо. Това заяви председателят на Асоциацията за университетски спорт „Академик“ доц. Петър Зографов в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS, коментирайки финала на Универсиада 2026.

Тазгодишната Универсиада е обединила участници от 30 университета от общо 52 в България. „Регистрирахме близо 2200 души, които се състезаваха в 18 различни вида спорт, и всичко това само в една седмица. Едва ли има федерация, която може да си позволи да концентрира толкова много хора“, подчерта доц. Зографов.

11-годишно българче покорява леката атлетика с десетки медали и международни успехи

Той бе категоричен, че фокусът на асоциацията не е върху масовия студентски спорт, а върху високото състезателно ниво. „Ние държим спортът да се провежда при най-добри условия, близки до държавните ни шампионати. Студентите ни показаха, че го искат и ние сме длъжни да им го осигурим“, заяви той. По думите му повечето участници са хора с предишен състезателен опит, а тепърва прохождащи в спорта на тези турнири почти няма.

Традиционно най-голям интерес има към колективните игри като футбол, баскетбол и волейбол. Наред с тях обаче се забелязва засилен интерес и към по-екзотични спортове.

Доц. Зографов даде за пример завършилия наскоро шампионат по крикет. „Над 80% от участниците в него са чуждестранни студенти – предимно от Пакистан, Индия и Великобритания, където този спорт е много популярен. Но покрай тях виждаме как и българските студенти започнаха да проявяват интерес“, разказа той.

Въпреки огромния интерес и желанието на студентите да спортуват дори късно вечер след лекции, инфраструктурата остава сериозно предизвикателство.

„Базите в последно време се развиват и обновяват, но са малко. Много е трудно в един двумилионен град да намериш място, където наистина толкова много хора да спортуват. Басейните и залите недостигат, докато в същото време интересът към тях е наистина много голям“, обясни доцентът.

Доц. Зографов опроверга твърдението, че университетският спорт не е път към професионална кариера. Той даде пример с последната зимна Олимпиада, при която над 80% от участниците в българската делегация, включително медалистите, са били действащи студенти.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка