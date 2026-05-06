Футболната легенда Стилиян Петров отново ще обедини спорта и каузата в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания. Три години след първия „Мач на надеждата“, който събра десетки хиляди фенове и близо половин милион евро за благотворителност, бившият капитан на националния отбор се завръща в България с ново издание на инициативата.

На 6 юни 2026 г. стадион „Лазур“ в Бургас ще се превърне в сцена на звезден двубой с участието на световни футболни имена - носители на трофеи от Шампионската лига и шампиони от водещите европейски първенства. Събитието не е просто спортен спектакъл, а мисия - да се съберат средства за подобряване на условията в болниците и да се подкрепят хората, които се изправят сами срещу тежката диагноза.

"Мачът на Надеждата" на Стилиян Петров събра 856 512 лева за онкоболните

Инициативата на фондация „Стилиян Петров“ продължава да носи надежда и реална помощ, като обединява обществото около една кауза - живот и подкрепа за нуждаещите се. Организаторите призовават повече хора да станат част от събитието и да покажат, че солидарността има сила.

За най-малките входът ще бъде свободен - деца до 7 години ще могат да присъстват без билет, но без отделно място, а непълнолетните до 18 години ще трябва да бъдат с билет и придружени с необходимите документи.

