Международен олимпийски комитет въвежда генетичен тест като задължителен критерий за участие в женските дисциплини на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Решението бележи сериозна промяна в правилата на олимпийския спорт и предизвика остри реакции още с обявяването си.

Според новите изисквания право да се състезават при жените ще имат само биологични жени. Допускането до надпреварите ще се определя чрез еднократен генетичен тест, чрез слюнка, кръв или устна проба, който ще установява наличието на гена SRY, свързан с мъжкото полово развитие. От МОК обясняват, че мярката цели да гарантира равнопоставеност и безопасност в женския спорт.

Президентът на организацията Кирсти Ковънтри защити решението с аргумента, че на Олимпийските игри дори минималните физически разлики могат да бъдат решаващи за крайния резултат. Новите правила на практика ще изключат транс жени и повечето спортисти с различия в половото развитие от участие в женските категории, като за тях ще останат мъжки, смесени или отворени формати.

Темата вече предизвика критики от представители на ЛГБТ общността и част от спортните среди. Испанският ватерполист Виктор Гутиерес определи решението като „дискриминационно“ и заяви, че то е резултат от „международен климат на заклеймяване на транс хората“. Според него досегашните правила, базирани на контрол на нивата на тестостерон, е можело да бъдат подобрени, вместо напълно премахнати.

Дебатът около участието на транс атлети в спорта се засили след случая с новозеландската щангистка Лаурел Хъбард на Олимпиадата в Токио през 2020 г. и по-късно с алжирската боксьорка Имане Хелиф на игрите в Париж. Споровете около тези случаи поставиха под въпрос къде минава границата между биология, равнопоставеност и право на участие в спорта.

Учени също предупреждават, че биологичното развитие не зависи само от един ген и че след продължителна хормонална терапия част от физическите показатели на транс жените могат да се доближат до тези на биологичните жени. Въпреки това МОК избра по-строг подход, който ще влезе в сила от Олимпиадата през 2028 година.

