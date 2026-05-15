Коментар на Яница Петкова, Владислав Апостолов и Димитър Дилчев
В края на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха политологът Яница Петкова, журналистът Владислав Апостолов и предприемачът Димитър Дилчев.
Новият световен ред и мястото на България сред Великите сили беше темата на първата дискусия. Защо американският държавен секретар Марко Рубио ни похвали за подкрепата, която сме им оказали за конфликта в Иран?
Във втората дискусия коментаторите говориха за „Бангаранга” и Дара, които се класираха за финала на „Евровизия”.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
