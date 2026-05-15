Министър-председателят Румен Радев разпредели функциите по координация на общата политика на правителството между четиримата вицепремиери, както и взаимодействието с различни органи на изпълнителната власт към Министерския съвет.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, здравеопазването и земеделието и храните. В неговия ресор попадат още Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за закрила на детето.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще отговаря за координацията с министрите на регионалното развитие, иновациите и дигиталната трансформация, транспорта, енергетиката и околната среда. Към неговия ресор са включени още Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.

Вицепремиерът Иво Христов ще координира дейността на министрите на образованието, културата, туризма и младежта и спорта. Той ще осъществява взаимодействието и с редица държавни структури, сред които Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция „Архиви“ и Държавната агенция за българите в чужбина.

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства, както и за работата с Националния статистически институт.

Като премиер Румен Радев ще следи дейността на министрите на външните работи, отбраната, вътрешните работи и правосъдието, както и на държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“.

