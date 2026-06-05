Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се проведе в Тиват, Черна гора, приключи без съвместна декларация. Вместо това Европейският съюз публикува изявление, в което се казва, че европейските лидери приветстват реформите и потвърждават ангажимента си към процеса на разширяване на Съюза, основан на заслуги, предава БГНЕС.

В него се подчерта, че добросъседските отношения и регионалното сътрудничество остават ключови за постигане на всички ползи от по-тясната интеграция. Акцентира се и върху значението на по-нататъшното засилване на сътрудничеството в областта на външната политика, политиката за сигурност и отбрана.

Румен Радев е в Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани

На срещата бяха обсъдени и конкретните предложения на ЕС към страните от Западните Балкани, включително „зелени ленти“, напредъкът към интеграция в единния пазар на ЕС и единната зона за плащания в евро (SEPA), както и съществуващите инвестиции в цифрова свързаност в целия регион.

Надграждайки този напредък, срещата на върха също така открои нови възможности за сътрудничество, мобилност и свързаност в региона, съобщи РСЕ.

Беше обявено стартирането на по-тясно сътрудничество между Западните Балкани и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност с цел укрепване на устойчивостта на киберзаплахи.

Стартирането на нова програма за мобилност, съфинансирана от ЕС и Регионалното училище по публична администрация, ще даде възможност на до 100 държавни служители от Западните Балкани да придобият професионален опит в администрациите на държавите членки на ЕС.

Европейската комисия също така възнамерява да разшири програмата DiscoverEU, която включва предлагането на безплатни билети за пътуване за млади хора на 18 и повече години, до млади хора от всички страни в региона от 2027 г.

Потвърдено беше също, че Европейската комисия е подготвила следващите стъпки за установяване на споразумение за роуминг между ЕС и Западните Балкани.

Европейският съюз е изплатил 673,6 милиона евро на страните от региона по Плана за растеж от 2024 г. насам. Лидерите се насърчават да използват максимално възможностите, като изпълняват реформите в предвидените срокове.

Редактор: Ина Григорова