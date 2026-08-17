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Това обяви регионалният министър Иван Шишков при посещение в града
Смяна на ръководството на ВиК-Добрич е първата мярка, която правителството ще вземе за разрешаване на проблемите с водоснабдяването в областта. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на общини и областния управител на Добрич.
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Ще се работи за намаляване на енергийните загуби и ще се прави анализ на състоянието на водоизточниците. Шишков обеща ускорен ход на проектите за подмяна на водопроводната мрежа и канализацията.
„Дружеството е докарано до положение, в което няма пари, няма кадрово обезпечаване, няма техника”, каза Шишков.
Репортер: Надежда КарапанчеваРедактор: Ина Григорова
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