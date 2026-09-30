Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие във връзка със своя ексклав на Балтийско море - Калининград. Целта - да напомни на "лудите глави" в Европа за ядрената си доктрина. Това заяви в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В писмо, с което агенция "Ройтерс" се е запознала, Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира Калининград. "Съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на "лудите глави" в Европа за нашите политически документи по този въпрос", каза Песков в отговор на журналистически въпрос.

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В писмото си до НАТО Русия уверява, че няма намерение да атакува страни от Алианса, но в същото време предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград - тежко въоръжена руска територия между Полша и Литва, ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор. Предупреждението подчертава рязкото покачване на напрежението между Русия и европейските страни, които обвиняват Москва в ескалация на хибридната война на континента чрез действия, които включват саботажи и палежи.

"Русия отхвърля медийните информации, че може да бъде договорено освобождаването на политически затворници срещу облекчава на санкциите срещу страната", каза още Песков. Той отрече в Русия да има политически затворници и определи като несъстоятелни публикациите, според които освобождаването на такива хора може да бъде обвързано със смекчаване на сакнциите.

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По-рано американското списание "Атлантик" писа, че Кремъл би могъл да освободи част от политическите затворници в Русия, а в замяна Съединените щати да облекчат сакнциите срещу руската икономика. "Руският президент Владимир Путин ще произнесе реч пред новоизбрания парламент по-късно днес", съобщи още Песков пред журналисти. Той не даде подробности за темите, по които ще говори Путин.

Редактор: Станимира Шикова