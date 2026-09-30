Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте. По думите му оценката на НАТО за руската заплаха е същата като преди три седмици, три месеца и една година.

Рюте посочи, че ако Русия възнамерява да предприеме действия срещу Финландия, някоя от балтийските държави, Полша или друга страна от НАТО, това би било предшествано от видимо военно струпване.

Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие

Изказването му идва на фона на нови руски предупреждения, свързани с Калининград. Москва предупреди НАТО, че опити за изолиране на руския анклав могат да доведат до пряк военен конфликт, включително до използване на ядрени оръжия.

Рюте подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и призова Русия да прекрати ядрените заплахи. „Мисля, че най-добрият начин да се справим с това е да запазим малко спокойствие от страна на НАТО. Можем да си позволим известно спокойствие, но също така трябва да продължим да правим това, което правим“, заяви генералният секретар.

По думите му Алиансът трябва да бъде подготвен както за конвенционални, така и за хибридни заплахи. НАТО продължава да укрепва въздушната и противоракетната си отбрана по източния фланг.

Рюте заяви още, че Съединените щати ще останат ангажирани с конвенционалната отбрана на Европа, както и с ядреното възпиране. НАТО определя ядрените способности като част от цялостната си стратегия за възпиране и отбрана.

Генералният секретар определи и настоящата атмосфера в НАТО като много добра и подчерта значението на единството на съюзниците.

По отношение на войната в Украйна Рюте заяви, че посланието към Москва е ясно - НАТО ще увеличи подкрепата си за Украйна, а няма да я намалява.

Редактор: Георги Иванов