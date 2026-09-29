Малко дете извади зареден пистолет от раницата си в детска градина в американския щат Мичиган. Бързата реакция на учител предотвратила потенциална трагедия, а един от родителите на детето е задържан, съобщи Associated Press.

Инцидентът станал в понеделник сутринта в детска градина в Кантън, в югоизточната част на щата. Няма пострадали деца или служители.

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Началникът на местната полиция Джоузеф Биали съобщи, че е гледал запис от охранителните камери, на който се вижда как детето изважда оръжието от раницата си. Той определи кадрите като „шокиращи“ и призна, че му било трудно да ги изгледа, въпреки че предварително знаел, че никой не е пострадал.

В помещението по това време имало учител, който веднага разбрал какво се случва и се намесил. Полицията похвали действията на служителите в детската градина и подчерта, че реакцията им помогнала всички деца да останат в безопасност.

Разследването довело до ареста на един от родителите на детето. Другият е полицейски служител в съседна юрисдикция, като местни медии съобщават, че не той е задържаният. Неговото полицейско управление провежда отделна вътрешна проверка.

Оръжието не е служебен пистолет. Според информация, изпратена от детската градина до родителите, зареденото оръжие се намирало в кобур в раницата на детето. Властите продължават да изясняват как пистолетът е попаднал в раницата и как детето е получило достъп до него. След случилото се ръководството на детската градина обяви допълнителни мерки за сигурност.

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До момента в детската градина вече действали редица правила за безопасност, но след инцидента ще бъдат въведени и проверки на раниците. Семейството на детето вече няма да използва услугите на детската градина. Оттам заявиха, че служителите са спазили установените процедури и специално похвалиха учителя, който реагирал незабавно.

Полицията в Кантън потвърди официално, че сигналът е получен в понеделник сутринта. При пристигането си служителите обезопасили оръжието и започнали разследване.

Редактор: Цветина Петкова