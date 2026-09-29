Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив. От ведомството уточняват, че сред причините са нарушения, установени при проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Инспекциите показали, че лечебното заведение извършвало медицински дейности, за които няма разрешение.

Болницата трябва да прекрати дейността си от датата, на която заповедта бъде съобщена. От МЗ уточняват, че РЗИ следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти. Те ще бъдат насочени към други болници в града.

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Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но това не спира изпълнението ѝ.

Припомняме, че през април 2025 година 6-годишно момченце почина след дентална операция в „Медикус Алфа“. Последваха масови протести на пловдивчани пред частната клиника с искане за справедливост и съд за виновниците.

Заповедта идва по-малко от месец след като Окръжна прокуратура внесе обвинителен акт спрямо трима лекари за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинска дейност. Според обвинението по време на операцията единият от анестезиолозите направил грешен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия. Упойката била несъотносима към възрастта и телесната маса на детето. Освен това обвиненият не разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение и не проследил лично възстановяването му до извеждането от анестезия, а напуснал самоволно работното място.

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Вторият анестезиолог не направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища, уточняват от прокуратурата. На съд е предадена и стоматоложката, извършвала операцията.

Редактор: Габриела Павлова