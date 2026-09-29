Увеличават заплатите на всички медицински специалисти в "Пирогов" с 9%. Ръстът влиза в сила от 1 октомври 2026 година.

Това стана ясно след подписването на новия Колективен трудов договор между ръководството на болницата и представителите на синдикалните организации в лечебното заведение. Документът урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения в болницата за период от 1 година.

Ръстът обхваща възнагражденията на лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинския персонал. Целта е повишаване на заплащането на труда на медицинските специалисти, които работят в най-натоварената университетска спешна болница в страната.

Окончателно приеха новия механизъм за минималната работна заплата

Паралелно с финансовото надграждане, в новия Колективен трудов договор напълно се запазват всички досегашни социални придобивки. Гарантира се и запазването на размера на платения годишен отпуск за служителите в медицинските структури, който е между 42 и 45 работни дни за година.



Договорът влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще се прилага за всички синдикални членове, както и за служителите, които се присъединят към него по установения законов ред.

Редактор: Цветина Петрова