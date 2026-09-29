„Мантинелите, които се използват по българските пътища, не са сертифицирани и не са преминали необходимите краш тестове". Това заявиха председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев и директорът на Института за транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите на Грозданов част от използваните у нас системи за пътна безопасност не са изпитвани в България. Той постави и въпроса доколко българското законодателство изисква тези предпазни огради и системи да бъдат сертифицирани. „Предполагам, че хората, които произвеждат мантинелите, ползват краш тестовете, които са сертифицирани на Запад“, коментира Ишев.

Според него обаче трябва да се провери дали изискванията се изпълняват точно както е записано в наредбите. По думите му това може да бъде установено чрез проверки на място. „Вижда се на каква дълбочина са забити самите колове. Дебелините също могат да се проверят на самата метална шина. Би могло да се провери и качеството на стоманата“, обясни Ишев.

Той изрази и съмнение, че на българския пазар има достатъчно конкуренция при производителите на мантинели. „Считам, че четирите фирми у нас са организирали един монопол и точно тези четири фирми не допускат в България да бъдат въведени и други, по-модерни системи за пътищата“, заяви Ишев.

Подменят аварийно мантинели у нас, проверяват за лобизъм при обществените поръчки

Грозданов изрази същото мнение, че липсата на конкуренция може да се отрази на качеството.„Колкото по-малко конкуренция има в един сектор, толкова по-ниско е качеството. Когато пазарът е монополизиран, е нормално качеството да бъде по-ниско“, каза той.

Ишев коментира и т.нар. „джърсита“ – бетонните разделителни системи, които се използват по пътищата. „Смятам, че джърситата са много по-добри. Те психологически влияят на водачите да бъдат по-внимателни и концентрирани“, каза той.

Грозданов призова при избора и прилагането на системи за пътна безопасност да се разчита повече на експертни оценки. „Трябва час по-скоро да се отървем от лобизма и да започнем да взимаме решения на база на действителна експертна оценка“, заяви директорът на Института за транспортна инфраструктура.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева