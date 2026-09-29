Поредна руска атака с ракети и дронове е била извършена срещу украинската столица Киев през нощта. Ударите са предизвикали пожари, нанесли щети на различни сгради, включително жилищни, съобщават местните власти.

Няколко мощни експлозии са отекнали в украинската столица в малките часове на нощта. По време на атаката са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се и за няколко пострадали.

Руски удар порази медицински център в Киев (ВИДЕО)

Последици от руските удари са регистрирани и в района на Одеса. Нанесени са щети по пристанищна инфраструктура и други обекти.

Атаката идва ден след като при руски удари с дронове в различни части на Украйна загинаха девет души, а над 80 бяха ранени. Сред засегнатите райони беше и Киев.

Украинските власти продължават да оценяват щетите и последствията от последната атака.

Редактор: Георги Иванов