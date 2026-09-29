Снимка: БГНЕС
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Съобщава се за пострадали, нанесени са щети и по пристанищната инфраструктура в района на черноморския град
Поредна руска атака с ракети и дронове е била извършена срещу украинската столица Киев през нощта. Ударите са предизвикали пожари, нанесли щети на различни сгради, включително жилищни, съобщават местните власти.
Няколко мощни експлозии са отекнали в украинската столица в малките часове на нощта. По време на атаката са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се и за няколко пострадали.
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Последици от руските удари са регистрирани и в района на Одеса. Нанесени са щети по пристанищна инфраструктура и други обекти.
Атаката идва ден след като при руски удари с дронове в различни части на Украйна загинаха девет души, а над 80 бяха ранени. Сред засегнатите райони беше и Киев.
Украинските власти продължават да оценяват щетите и последствията от последната атака.Редактор: Георги Иванов
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