Продължават пътните инциденти, причинени от шофьори с положителна проба за наркотици. Десетки са засечени с алкохол или дрога зад волана от началото на месеца. Защо нямат ефект строгите санкции и какви мерки биха ограничили употребата на забранени вещества при шофиране?

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев каза в предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS, че завишените глоби ще донесат половинчат ефект, който няма да е достатъчен за постигане на добри резултати.

„Истината е, че преди да дойде моментът за наказанието, трябва да свършим много работа. Работа с тези зависими хора или предразположени към зависимост. С тях трябва да работят педагози, психолози“, коментира той.

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По думите му в регистрите на МВР има толкова хора, вписани като хванати и установени, че употребяват наркотици. Има и други, които са минали период на лечение, но минават няколко месеца и те пак стават зависими, защото в този период от време никой не е работил с тези хора и никой не е продължил ефекта от лечението, посочи Георгиев.

Основателят на Общност за лечение на зависимости Пламен Йотински каза, че е абсолютно неразумно да се шофира под влиянието на алкохол или наркотици, независимо дали с в малко или голямо количество.

„Доказано е, че всеки един човек, който е под влиянието на алкохол или психоактивни вещества, или комбинация от двете, си мисли, че има контрол над себе си, но всъщност няма. Дори след най-малката доза, преценката на човек, спрямо габаритите на автомобила, скоростта, с която се движи, времето за реакция, нямат нищо общо с тези на човек, който не е употребил нищо“, категоричен беше Йотински.

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По думите му възпитанието и образованието не са от значение, ако човек седне зад волана, след като е консумирал нещо, защото алкохолът и психоактивните вещества минимизират съзнанието. „Аз смятам, че трябва да има наказания и смятам, че наказанията трябва да са много сериозни. Също така трябва да има превенция и превантивни информационни кампании“, допълни Йотински.

„Какво има да измисляме? Ние вкарваме абсолютно всичко, което не работи от Запад, но не вкарваме нищо, което работи. Хващат някого един път – глоба, хващат го втори път и му казват – или отиваш на някакъв тип терапия или в затвора. Кое му е сложното? Защо у нас не се прави като е толкова просто?“, попита той.

Красимир Георгиев каза, че още при изработването на закона се залага да има възможност той да се заобикаля.

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Редактор: Цвета Лазаркова