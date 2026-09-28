Британските власти проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да е замесен

Петимата британски граждани, задържани край базата „Феърфорд“, са освободени под гаранция, но разследването срещу тях продължава. Aнтитерористичните служби проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да са замесени.

Заподозрените са британски граждани от Лондон, на възраст между 23 и 25 години. Подозират ги в подготовка на атака срещу базата, където са разположени американски бомбардировачи.

Петимата арестувани край база „Феърфорд“ са британски граждани, заподозрени в подготовка на атака

Десетки семейства от района остават евакуирани, заради проверки са експлозиви.

Междувременно се появиха въпроси около твърдението на Доналд Тръмп, че заподозрените са били следени отдавна. Операцията е започнала след сигнал на местна жена, забелязала подозрителните ванове и хора с маски, съобщиха британски медии.

Британският премиер Анди Бърнам ще председателства днес извънредно заседание на правителствения комитет за реакция при кризи КОБРА заради ситуацията около арестите на петима британски граждани през уикенда.

КОБРА (COBRA – Cabinet Office Briefing Room A) е правителственият комитет, който координира реакцията на британските власти при извънредни ситуации. В заседанията му участват министри, както и представители на полицията и разузнавателните служби.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Иво Тасев, БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking