Снимка: БТА
Британските власти проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да е замесен
Петимата британски граждани, задържани край базата „Феърфорд“, са освободени под гаранция, но разследването срещу тях продължава. Aнтитерористичните служби проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да са замесени.
Заподозрените са британски граждани от Лондон, на възраст между 23 и 25 години. Подозират ги в подготовка на атака срещу базата, където са разположени американски бомбардировачи.
Петимата арестувани край база „Феърфорд“ са британски граждани, заподозрени в подготовка на атака
Десетки семейства от района остават евакуирани, заради проверки са експлозиви.
Междувременно се появиха въпроси около твърдението на Доналд Тръмп, че заподозрените са били следени отдавна. Операцията е започнала след сигнал на местна жена, забелязала подозрителните ванове и хора с маски, съобщиха британски медии.
Британският премиер Анди Бърнам ще председателства днес извънредно заседание на правителствения комитет за реакция при кризи КОБРА заради ситуацията около арестите на петима британски граждани през уикенда.
🚨 WATCH: Counter Terror Police statement on the five men in the RAF Fairford case being released on bail— Politics UK (@PolitlcsUK) September 28, 2026
- They still remain under investigation
- This may be activity committed by proxies for a foreign state
- Suspects often commit these acts for financial gain pic.twitter.com/xmdzKc9D1t
КОБРА (COBRA – Cabinet Office Briefing Room A) е правителственият комитет, който координира реакцията на британските власти при извънредни ситуации. В заседанията му участват министри, както и представители на полицията и разузнавателните служби.Редактор: Георги Иванов
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