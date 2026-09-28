Вашингтон и Пекин подготвят възможност за намаляване на митата върху широка група стоки, търгувани между двете най-големи икономики в света. Белият дом публикува списъци с продукти на стойност около 30 млрд. долара във всяка посока, които могат да получат по-благоприятно митническо третиране.

Все още не е посочено с колко точно ще бъдат намалени ставките и кога евентуалните промени ще влязат в сила. Съобщението идва след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в петък, на която търговските отношения бяха сред основните теми.

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Според обявените от Белия дом условия двете страни ще прегледат списъците с цел взаимно да предоставят по-ниски мита за включените в тях продукти.

От американска страна облекченията могат да обхванат 77 категории китайски стоки. Сред тях са домакински продукти, спортна екипировка, коледна украса и фойерверки.

Значително по-дълъг е списъкът с американски продукти, които могат да получат по-благоприятен достъп до китайския пазар. Той съдържа над 1600 категории, сред които говеждо, свинско и птиче месо, морски дарове, зърнени и млечни продукти, уиски, въглища и дървен материал.

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Белият дом определя включените продукти като „нечувствителни стоки“. Вашингтон съобщи за договорените препоръки след посещението на Си Цзинпин, а ден по-късно Пекин също потвърди постигнатото разбирателство. Като част от договореностите Китай се е съгласил през 2027 и 2028 г. да внесе най-малко 10 млн. метрични тона американски въглища, съобщи още Белият дом.

Редактор: Цветина Петкова