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Голяма част от съдържанието му в социалните мрежи е посветено на възрастните българи
На 20 години Савелий Тимохов обикаля България и разговаря с възрастни хора, за да запази техните истории, житейски уроци и мъдрост. Тази седмица той е гост в рубриката „Новите известни“.
Савелий пристига у нас със семейството си през 2014 г. от Владивосток, без да знае български език. Живее последователно в Петрич, Сандански и Пловдив, а днес учи бизнес и политология в Американския университет в Благоевград. Интересува се още от журналистика и философия.
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„Топлотата на българите е това, което ме плени“, разказва той. Именно срещите с хората постепенно го карат да възприеме България като свой дом. По думите му преди около година доброволно се е отказал от руското си гражданство и в момента очаква да получи българско.
Голяма част от съдържанието му в социалните мрежи е посветено на възрастните българи. Савелий сяда до тях по пейките в градове и села и ги пита за любовта, семейството, щастието и най-важните уроци, които животът им е дал.
„Това, което чувам най-често, е, че най-важното не са парите. Това са здравето и семейството“, споделя той.
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Зад видеата му стои и друга тема - самотата. Според Савелий много възрастни хора остават сами, след като децата им заминат или загубят човека до себе си. Неговата цел е да ги изслуша, но и да предаде натрупаната от тях мъдрост на младото поколение.
А посланието му към хората е съвсем просто: „Обадете се на своята баба или на своя дядо сега“. Савелий признава, че самият той не е имал възможност да прекара достатъчно време със своите и би дал всичко за още малко време с тях.
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