Поредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в Кочани.

Днес то ще продължи с изслушване на вещи лица, изготвили експертизи по случая.

Македонската българка Ива Михайлова: Надявам се процесът срещу мен да продължи справедливо

23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да ѝ бъде осигурено. На днешното заседание в съда в Кочани се очаква отново да присъстват български депутати.