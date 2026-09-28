Снимка: NOVA, архив
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23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент с жертва
Поредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в Кочани.
Днес то ще продължи с изслушване на вещи лица, изготвили експертизи по случая.
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23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да ѝ бъде осигурено. На днешното заседание в съда в Кочани се очаква отново да присъстват български депутати.
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