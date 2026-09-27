Политическият спор след участието на президента Илияна Йотова в сесията на ООН и позицията ѝ за войната в Украйна не спира. По време на посещението си в Ямбол тя разясни, че изявлението за Украйна съдържа елементи, с които няма как да се съгласи, но уточни, че България не се е изтеглила от него. Опозицията обаче силно критикува нейните действия.

Илияна Йотова: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави

Йотова обясни пред медиите своята позиция и защо е отсъствала от общата снимка на държавите, подкрепящи Украйна. По думите ѝ, от една страна, България е имала резерви, които не са били приети, а от друга – държавите са били представени на ниво външни министри. Йотова уточни, че нейната позиция е била ясно заявена в речта ѝ пред 189 държави. А именно – войната в Украйна не може да има военно решение, а по-скоро трябва да се седне на масата за преговори.

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На 23 септември Кая Калас представи в Ню Йорк съвместно изявление преди заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украйна. То беше направено от името на Украйна, Европейския съюз и редица държави, сред които изрично беше посочена България. В изявлението се потвърждава подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и се настоява за мир в съответствие с Устава на ООН.

„Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразена и българската позиция, българското разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация. Тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка. Но това е документ, върху който нито се съгласува, нито се подписва“, каза Илияна Йотова.

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„Впрочем бях разбрана и от много други страни. Както виждате, тази снимка, тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Затова го няма президента на Франция, няма министър-председателя на Италия и така нататък. Но това са решения, които взима всяка една държава поотделно. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление. И пак казвам, това е изявление“, каза Йотова.

Според опозицията има разминаване между официално заявената подкрепа на България за общото изявление и позицията на Илияна Йотова.

„Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правеше и правителството на ГЕРБ – подкрепата и за Украйна, и за мир, и позицията на Европейския съюз към момента, тъкмо да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали, а пък не знам какво по-важно имало в този момент, та не сме били в зала. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото Кулеба пусна благодарствен към България за подкрепа. Тъкмо пак да пратя поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. Каква е позицията на България? Аз не мога да ви кажа“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Йотова обвини в лъжа върховния представител по външната политика на Европейския съюз Кая Калас - нещо, което нито един български държавник не му се беше случвало досега, нещо, което показва тежка шизофрения в управлението на българската държава“, каза Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„Абсолютна грешка, но най-добре го описа едно заглавие: „Илияна Йотова се разграничи от себе си“. Аз съм участвал в изготвянето на такива комюникета и всяка една дума се обсъжда“, каза Асен Василев от „Продължаваме промяната“.







