Мъж на 71 години загина при тежка катастрофа на пътя Варна - Добрич, в района на село Стожер, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Инцидентът е станал около 21:30 часа в събота. По данни на полицията са се сблъскали два автомобила. Единият е бил управляван от загиналия мъж, а другият - от 26-годишна жена. Тя е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата ѝ за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. В автомобилите не е имало други пътници.

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По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията допълниха, че отново в събота, малко след 13:00 часа, е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с автобус на градския транспорт във Варна. Той е напуснал пътното платно и се е ударил в стълб на уличното осветление. При произшествието са пострадали трима пътници – шестгодишно дете и две жени на 51 г. и на 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи, без опасност за живота. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Редактор: Ина Григорова