По европейските стандарти испанските деца са нощни птици, но се нареждат сред най-щастливите деца изобщо. На какво се дължи това и какво правят испанските родители?

Екип на „Дойче Веле” прекара един ден със семейство Мендес в Ла Коруня.

Майката Каролина е фотограф, а бащата Дейвид – учител. Гейл е на 10, а Ертай – на 6 г.

Четиримата закусват заедно всяка сутрин. За тях да се хранят заедно е много важно. „Стараем се да се възползваме максимално от този момент, за да общуваме и да бъдем истински заедно, да споделяме ежедневието си. Закуската е едно от основните и най-важни хранения, за да започнем деня с енергия и добър старт“, казва Каролина.

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След това децата отиват на училище, което започва в 9:00 ч.

В Испания образованието е задължително до 16 години. Държавните училища са безплатни. Още на 3-годишна възраст 97% от испанските деца посещават безплатна предучилищна група.

Каролина работи, докато децата са на училище. Днес 65% от испанските майки работят, като три четвърти от тях са на пълен работен ден. Каролина е на свободна практика и може да съчетава работния график със семейния живот. А в повечето семейства работят и двамата родители.

Три дни в седмицата децата остават в училище до 17:00 часа.

Родителите държат на качествената храна и отглеждат много продукти в градината на бащата на Каролина. Тя и съпругът ѝ се редуват в готвенето.

По време на ваканциите семейството обича да пътува с кемпера си. В Испания учениците имат общо 16 седмици ваканция годишно.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.







Редактор: Ина Григорова