Учени от Университета на Британска Колумбия откриха два нови вида морски паяци в Салишко море, разположено между канадската провинция Британска Колумбия и американския щат Вашингтон.

Животните са събирани при водолазни спускания на дълбочина до 18 метра между септември 2023 и август 2024 г. Те са първите нови видове морски паяци, описани в района от близо един век. Резултатите са публикувани в научното списание Organisms Diversity & Evolution.

Учени откриха нов вид от най-смъртоносния паяк в Австралия (ВИДЕО)

Единият от новите видове е наречен Callipallene pilosuspedes заради дългите извити шипове, покриващи долната част на краката му. Името произлиза от латинските думи pilosus – „космат”, и pedes – „крака”. Морският паяк има издължено тяло, червени очи, три устни около отвора на триъгълната си уста и щипки.

Особено впечатляващи са неговите овигери – специализирани крайници, които приличат на крака, но не се използват за ходене. Те са изключително подвижни и служат като инструменти за почистване. При наблюдение под микроскоп учените видели как животното обвива тези крайници около краката си и използва разположените върху тях подобни на гребен шипове, за да се почиства.

Вторият нов вид е наречен Tanystylum kiixin. Неговите яйценосни крайници са значително по-малки и по-слабо подвижни, поради което животното не може да се почиства толкова ефективно. Думата kiixin, произнасяна приблизително „Ки-хин”, е свързана със звука на вълните, разбиващи се в основата на древно местно селище, край което са открити първите екземпляри.

Този морски паяк има коремче с формата на пясъчен часовник, черни очи и закръглени, подобни на копчета щипки. Макар самият вид да води паразитен начин на живот, изследователите често го намирали покрит с още по-дребни паразити.

Въпреки името си, морските паяци не са истински паяци. Те обаче са сродни с тях, както и със скорпионите и мечохвостите. Обикновено имат четири телесни сегмента и четири двойки дълги крака, но някои видове могат да притежават до 12 крака. Морските паяци, живеещи в плитки води, често имат по четири очи.

Те могат да пълзят по морското дъно, по растения или други животни, а някои се задържат и се придвижват във водата. Размерите им варират от по-малко от сантиметър до около 70 сантиметра. Устният им апарат често е голям спрямо тялото и се използва за изсмукване на течности от мекотели и други безгръбначни.

Храносмилателната и размножителната им система се разклоняват към краката. При морските паяци мъжките носят яйцата върху специална двойка крайници, докато малките се излюпят. Учените са идентифицирали близо 1400 вида морски паяци. Смята се, че тази група морски членестоноги е възникнала преди около 500 млн. години.

Изследователите решили да проучат морските паяци в плитките води на Салишко море, тъй като въпреки богатото биоразнообразие на района, там надеждно са били документирани само 17 вида.

Водещият автор Кормак Толър-Скот първоначално искал да изследва как климатичните промени и човешката дейност влияят върху морските паяци. Той обаче установил, че липсва дори достатъчно информация за видовете в региона и начина им на живот.

Бреговата линия на Салишко море е гъсто населена и бързо се застроява. Според учените документирането на биоразнообразието е важна първа стъпка към определянето на местата, където природозащитните усилия могат да имат най-голям ефект.

Редактор: Мария Барабашка