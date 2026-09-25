В битката за "Дондуков" 2 се открояват три двойки, а всички останали са за екзотика. Това каза социологът Васил Тончев в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той припомни, че регистрацията на Александър Томов и Сергей Инджов е била заличена от ЦИК заради съветското гражданство на Инджов. След това коментира участието на Волен Сидеров. За него заяви, че се появява, за да отнема гласове от някого и за да помага на друг. Определи го като “опитен политик и играч, който се намества по този начин”.

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Според социолога ще има разпиляване на вота, но не може да се каже от сега кой ще отиде на балотаж. По думите му кампанията на кандидатите ще е много важна.

Тончев смята, че силна кандидатурата на Илияна Йотова е силна. По думите му нейната платформа е печеливша. "Конкуренцията търси слаби места, което е нормално. Обикновено се тръгва към лични нападки по политическите проблеми. Кампанията започна предварително с очерняне, а не с идеи и политическо противоборство на идеология", допълни още той.

За социолога е важно поведението на Бойко Борисов в тази ситуация. По думите му той винаги е разчитал добре обществените настроения и е намирал начин как да отговори. Тази си способност проявява и сега, смята той. Тончев е на мнение, че от ГЕРБ са имали възможност да излъчат кандидат за изборите, но въпросът, по думите му, е какво щяха да постигнат, ако стигне до балотаж, при положение, че кандидатът им ще загуби от Илияна Йотова. Тончев подчерта, че точно това вероятно смята Бойко Борисов. “Затова той реши да не участва в изборите, да пусне опонентите в дясно-център на терена, да се види тяхната тежест и да се опита занапред да пуска мостове и да бъде обединител в тази част на политическия спектър”, допълни експертът.

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"Между електората на ПП, ДБ и на ГЕРБ има доста серозен разлом, затова не очаквам прилив на гласове от ГЕРБ към Андрей Гюров и Георги Кандев”, прогнозира социологът. Той допусна, че може да има отлив от гласуване сред избирателите на ГЕРБ.

Тончев не смята, че може да се стигне до балотаж между Костадин Костадинов и Андерй Гюров. По отношение на вариантите Йотова срещу Гюров и Йотова срещу Костадинов социологът смята, че за настоящия държавен глава няма да има съществена разлика. Тя ще засяга вторите - т.е. кой ще се утвърди в политическото и обществено пространство.

По думите му тези избори засягат по-скоро не това от кого ще бъдат спечелени, а преструктурирането на цялото политическо пространство и мястото на партиите в него.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова