На тези избори идеологиите претърпяха крах. Победи желанието за спокойствие, за дълго управление, за да се сложи край на цикъла на политическа нестабилност от 2021 година насам. Затова резултатът не е изненадващ, закономерен е. Това каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов по време на първата пресконференция на партията след изборите.

„Поздравяваме формацията, която победи и която ще държи съдбата на България в свои ръце през следващите години. Тя ще носи отговорност за своите решения, защото няма да има партньори, които да ѝ извиват ръцете и на които да прехвърля вината за неуспешни решения”, каза той.

Костадинов се обърна към левите избиратели у нас с думите: „Те могат да разчитат на „Възраждане” и да са уверени, че ще имат свои представители в наше лице".

„На тези избори нашият народ каза, че не иска „Възраждане” да го управлява, но иска да е в парламента. На партията е създаден образ на крайна, радикална и агресивна формация. Това няма нищо общо с истината, но такава е пропагандата. „Възраждане” ще продължи да бъде будната съвест на нацията и вярна на народа”, заяви лидерът на партията.

Той заяви, че има няколко решения, които новото правителство трябва да вземе максимално бързо - за цените на горивата, тока, храните и лихвите по кредитите. Той допълни, че ако „Прогресивна България” отправи добри предложения, ще получи подкрепата на „Възраждане”.

Костадинов каза, че подкрепя съдебната реформа, но смята, че трябва да бъде премахната институцията главен прокурор. По негови думи той дублира функциите на министъра на правосъдието. Също така подчерта, че трябва да има смяна на членовете на Висшия съдебен съвет.