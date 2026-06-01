Телескопът „Хъбъл“ на НАСА и Европейската космическа агенция показа нова снимка на мъглявината Орел. На изображението се виждат новообразувани звезди.

Те се свиват под действието на собствената си гравитация в стълбове от плътен газ и прах. Интензивното излъчване на тези новообразувани ярки звезди кара заобикалящия ги материал постепенно да се разсейва.

Изображението е заснето в близката инфрачервена област на спектъра и позволява на наблюдателя да вижда през голяма част от плътния прах, който прави стълбовете непрозрачни във видимата светлина.

Newborn stars are forming in the Eagle Nebula.



They are gravitationally contracting in pillars of dense gas and dust. The intense radiation of these newly-formed bright stars is causing surrounding material to boil away.



This image, taken with the Hubble Space Telescope in… pic.twitter.com/k8SaFETWd9 — NASA Astronomy Picture of the Day (@apod) May 31, 2026

Гигантските структури са с дължина от няколко светлинни години и неофициално са наречени „Стълбовете на сътворението“. Свързана с открития звезден куп M16, мъглявината Орел се намира на около 6500 светлинни години от Земята.

Мъглявината Орел неколкократно е зансемана от телескопите "Хъбъл" и "Джеймс Уеб".

Pillars of Creation in Eagle Nebula by Hubble & James Webb telescopes.



Which one of these is more intriguing?



Credit: Hubble/NASA's James Webb Space Telescope pic.twitter.com/7S1qA3Z5Fu — Black Hole (@konstructivizm) May 23, 2026

А изображенията представят различни дейтли от нея.