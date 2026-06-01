На него се виждат новообразувани звезди

Телескопът „Хъбъл“ на НАСА и Европейската космическа агенция показа нова снимка на мъглявината Орел. На изображението се виждат новообразувани звезди. 

Те се свиват под действието на собствената си гравитация в стълбове от плътен газ и прах. Интензивното излъчване на тези новообразувани ярки звезди кара заобикалящия ги материал постепенно да се разсейва.

Изображението е заснето в близката инфрачервена област на спектъра и позволява на наблюдателя да вижда през голяма част от плътния прах, който прави стълбовете непрозрачни във видимата светлина.

Гигантските структури са с дължина от няколко светлинни години и неофициално са наречени „Стълбовете на сътворението“. Свързана с открития звезден куп M16, мъглявината Орел се намира на около 6500 светлинни години от Земята. 

Мъглявината Орел неколкократно е зансемана от телескопите "Хъбъл" и "Джеймс Уеб".

А изображенията представят различни дейтли от нея.

