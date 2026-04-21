Телескопът "Хъбъл" празнува 36 години от изстрелването на мисията в Космоса. Това се случи на 24 април, а "звездният подарък" на телескопа е ново сияйно изображение на регион на звездообразуване — детайлен близък план на мъглявината Трифид, разположена на около 5000 светлинни години от Земята.

Няколко масивни звезди, които са извън това поле на наблюдение, оформят региона поне от 300 000 години. Техните мощни звездни ветрове продължават да раздуват огромен балон (малка част от него е показана на изображението), който притиска и компресира газа и праха в облака, предизвиквайки нови вълни на звездообразуване.

Това не е първият път, когато „Хъбъл“ наблюдава тази сцена. Телескопът е заснел мъглявината още през 1997 г., а сега, 29 години по-късно, показва промени в нея в мащаб, разбираем за човека.

Звездообразуване в „Космическия морски лимон“

Изображението на „Хъбъл“ на мъглявината Трифид (известна още като Messier 20 или M20) се фокусира върху „глава“ и вълнообразно „тяло“ от ръждивочервен облак газ и прах, наподобяващ морски лимон или морски охлюв, който сякаш се плъзга през Космоса.

5,000 light-years from Earth, stars are forming in the Trifid Nebula. Our orbiting @NASAHubble telescope is taking a close look: https://t.co/gkoaV8e64M pic.twitter.com/iq7orzmKub — NASA (@NASA) April 20, 2026

Левият „рог“ на този космически морски лимон е част от Herbig-Haro 399 - струя плазма, периодично изхвърляна в продължение на векове от млад протозвезден обект, скрит в „главата“. Наблюдаваните промени позволяват на учените да измерват скоростите на тези изхвърляния и да определят колко енергия протозвездата влага в околната среда. Това дава ценна информация за взаимодействието на новообразуваните звезди със заобикалящото ги пространство.

Непосредствено вдясно надолу се виждат следи от насрещна струя - назъбени оранжево-червени линии, които се спускат по „врата“ на морския лимон, където в кафявия прах се оформя естествено V-образно пространство.

По-тъмният, по-триъгълен „рог“ вдясно от „главата“ съдържа друга млада звезда на върха си. Вижда се и слаба червена точка с малка струя. Зелената дъга над нея може да е знак, че околозвездният диск се разрушава от силното ултравиолетово излъчване на близки масивни звезди. По-ясната зона около този обект подсказва, че процесът на формиране почти е завършен.

Вляво от космическия морски лимон има малък, блед стълб, наподобяващ водно мече. Голяма част от газа и праха му вече са отнесени, но най-плътният материал в горната част все още се запазва.

Ярките линии и ивици разкриват още улики за активността на други млади звезди. Един пример може да се види близо до центъра - наклонена, пулсираща линия, започваща в ярко оранжево и завършваща в наситено червено. При сравнение на изображенията тя изглежда така, сякааш се движи, което означава, че вероятно е струя от друга звезда, която все още се формира и е скрита дълбоко в прах.

Призматично „море“ от цветове

В наблюденията във видима светлина най-ясният изглед е в горния ляв ъгъл, където преобладават сините тонове. Силното ултравиолетово излъчване от масивни звезди (извън кадъра) откъсва електрони от газа и създава сияние, докато звездните ветрове оформят кухина, разчиствайки праха.

В горната част на „главата“ на космическия морски лимон яркожълт газ се издига нагоре - пример за това как ултравиолетовата светлина прониква в тъмния прах и разрушава газа и частиците.

Много от тъмнокафявите хребети и склонове ще останат още милиони години, докато ултравиолетовата светлина постепенно разяжда газа. Най-плътните области са дом на протозвезди, които не се виждат във видимия спектър.

В крайния десен ъгъл почти няма светлина - там прахът е най-гъст. Звездите, които се виждат, може изобщо да не са част от този регион, а да се намират по-близо до нас.

Ярките оранжеви точки са напълно оформени звезди, които вече са разчистили пространството около себе си. След милиони години газът и прахът ще изчезнат и ще останат само звездите.

Безпрецедентна дълготрайност и непрекъснати открития

Разнообразните инструменти на „Хъбъл“ и широкият диапазон от светлина, който улавя - от ултравиолетова през видима до близка инфрачервена - позволяват на учените да правят революционни открития вече десетилетия наред и ежедневно да събират нови данни.

До момента телескопът е направил над 1,7 милиона наблюдения. Почти 29 000 астрономи са публикували научни статии с рецензия, базирани на негови данни, което води до над 23 000 публикации — близо 1100 само през 2025 г. Данните са публично достъпни в архива „Барбара А. Микулски“ в Балтимор, а информация за мисията и изображения може да се намери на сайта на НАСА.

От 2022 г. насам учените комбинират наблюденията на „Хъбъл“ с тези на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, за да разширят възможностите за нови открития. Скоро астрономите ще започнат работа и с огромни инфрачервени масиви от данни от новия телескоп „Нанси Грейс Роман“, който може да обхване цялата мъглявина Трифид с едно наблюдение.

Друга бъдеща мисия е концепцията „Обсерватория за обитаеми светове“, която ще разполага с много по-голямо огледало от това на „Хъбъл“, ще осигурява изображения с по-висока резолюция и ще изследва Вселената в ултравиолетова, видима и инфрачервена светлина. Този телескоп от ново поколение ще бъде първият, създаден специално да открива обитаеми, подобни на Земята планети около звезди като нашето Слънце и да търси признаци на живот.