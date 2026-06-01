Петима души загинаха, а други двама бяха ранени днес при експлозия във фабрика на отбранителната компания "Хануа Еъроспейс" в централния град Теджън, предаде южнокорейската новинарска агенция "Йонхап". Сигнал за експлозия е бил подаден в 10:59 часа сутринта, като властите работят по установяването на точния брой на пострадалите.

Изпратените на място противопожарни екипи работят по овладяването на пожара, възникнал вследствие на взрива. Според полицията и пожарните служби експлозията е станала на първия етаж на фабриката. След потушаването на пожара властите планират да разследват точната причина за инцидента.

