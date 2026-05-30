Най-малко 18 души загинаха, а 35 бяха ранени, след като камион с афганистански бежанци, връщащи се от съседен Пакистан, се преобърна на магистрала в Източен Афганистан. Повечето от жертвите са жени и деца, съобщава агенция „Асошиейтед прес”, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал в провинция Лагман, на главната магистрала, свързваща столицата Кабул с провинция Нангархар. Това заяви Абдул Малик Ниазай, говорител на регионалния губернатор. Той съобщи, че сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ.

Говорителят на правителството на афганистанските талибани Забиула Муджахид изрази тъгата си във връзка с инцидента и поднесе съболезнования на семействата на жертвите.

Подобни злополуки са често явление в Афганистан, където пътищата са в лошо състояние, а шофьорите редовно нарушават правилата за движение, отбелязват от AP.

Пътниците в камиона са били сред хилядите афганистанци, които неотдавна са се завърнали от Пакистан. През 2023 г. там започнаха репресии срещу нелегалните имигранти, като оттогава много от тях бяха депортирани или принудени да напуснат страната. По същото време Иран също увеличи броя на експулсираните афганистански мигранти. Оттогава милиони афганистанци се завърнаха обратно у дома от двете държави, включително и такива, които са били родени в Пакистан и са прекарали десетилетия, живеейки и работейки там, посочва агенция „Асошиейтед прес”.

