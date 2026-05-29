Населението на Япония е намаляло с 2,5% за последните пет години, показват данните от последното национално преброяване, цитирани от “Франс прес”. Това е най-големият спад, регистриран от началото на статистическите проучвания през 1920 година.

Според предварителните данни през 2025 г. в страната живеят около 123 милиона души (с над 3 милиона по-малко спрямо преброяването през 2020 година). Това е спад с пъти повече в сравнение с периода между 2015 и 2020 година.

Според БТА Япония продължава да се сблъсква със сериозна демографска криза, свързана със застаряващото население и ниската раждаемост. По данни на Световната банка страната е с най-застаряващото население в света след Монако. През 2023 година коефициентът на раждаемост е бил едва 1,2 деца на жена - значително под необходимото ниво от 2,1 за поддържане на стабилен брой на населението.

