Председателят на Европейската комисия и българският министър-председател Румен Радев се срещнаха в Брюксел. Двамата направиха съвместно изявление пред медиите след разговора си.

„Днес обменихме мнения по редица стратегически приоритети, за да осигурим дългосрочен просперитет и споделена сигурност”, каза Фон дер Лайен след срещата си с Радев. Тя отбеляза напредъка на страната ни в сферата на борбата с корупцията и подчерта важността от създаването на Антикорупционна комисия.

„Приветствам това, че законодателният процес вече е в ход. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се укрепи позицията за успешни разследвания. С тези стъпки ще се отблокират близо 370 милиона евро преустановено временно финансиране за България”, посочи Фон дер Лайен.

„Обсъдихме още геополитиката и имаме общи виждания за кризата в Близкия изток, както и агресията в Украйна. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро по линия на механизма SAFE, както току-що обсъдихме. И сме готови да подпишем споразумението за заем с България по всяко време ”, заяви председателят на ЕК.

Тя отбеляза, че изминалата година и била изключително важна за България, с оглед на ползите от влизането ни в еврозоната, с което се улесняват плащанията и пътуванията на хората. „Двама от трима българи смятат, че преходът към еврото е бил гладък и ефективен, а това е наш общ успех”, подчерта тя.

Председателят на ЕК поздрави Румен Радев за победата на парламентарните избори и отбеляза, че това ще донесе силно необходимата стабилност за българския народ. „Обсъдихме предстоящите реформи и програмата ни NextGenerationEU, която дава реални резултати, а България вече е получила близо 3,3 милиарда евро като финансиране. Има обаче краен срок - август 2026 г., така че целта е да се отблокират ресурсите дотогава”, каза Фон дер Лайен.

Другата важна тема, която е била обсъдена на срещата, е за българската енергийна система. „Ще се засили частта с печалбите на българския енергиен холдинг. ЕК ще подкрепя България и региона по линия на Фонда за справедлив преход. Общо 1,2 милиарда евро са планирани за чисти енергийни инвестиции в страната”, каза тя. По думите ѝ България се нуждае от дългогодишен бюджет, който да защитава и подкрепя гражданите.

От своя страна Радев благодари за поканата за срещата, която, по думите му, е „в критично важен момент”. „ЕС се нуждае от ясна визия, стабилност, инвестиции и сигурност, наред със силна политика за сближаване и обща селскостопанска политика”, отбеляза той.

„Моята страна има решаваща роля за предоставяне на стабилност, сигурност и диверсифициране на енергийните доставки за целия регион на Югоизточна Европа”, изтъкна премиерът. Той подчерта, че най-накрая страната ни има стабилно правителство, ориентирано към реформи – за стабилизиране на бюджета и предоставяне на условия за стабилен и устойчив на икономически растеж, укрепване на върховенството на закона и изкореняването на корупцията.

