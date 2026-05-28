С пост във Facebook вътрешният министър Иван Демерджиев се обърна към българските мюсюлмани.

„Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх”, написа Демерджиев.

Той допълва, че проверката на законността не е репресия, а е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо от религията му.

„България е пример за цяла Европа - единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя. Но законът е един за всички. Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината. Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки”, пише Демерджиев.

„МВР не дели хората по етнос, пол, религия и т.н., а на такива, които спазват закона, и такива, които мислят, че са над него. Времето на недосегаемите свърши! Бъдете спокойни, мирът в България е непоклатим, защото се гради върху справедливост, традиции и взаимно уважение, а не върху политически сделки и манипулации!”, завършва вътрешният министър.

