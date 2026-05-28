Темата с „незаконния град” край Варна ще влезе в черната книга на най-големите престъпления в България. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът и директор на АКФ Бойко Станкушев. Той коментира разкритията за 104 незаконни сгради, издигнати в местността „Баба Алино” край морската ни столица.

От своя страна адвокат Петър Славов попита „къде е била прокуратурата, през последните години, защото се оказва, че е била сигнализирана”. „Това е случай за Националната следствена служба. Виждаме колко институции са ангажирани и как липсват реални действия, как липсва ефективност и какво ли още не се е случвало през годините“, изтъкна той.

По думите му „отношението на Сарафов към казуса е сериозният въпрос”. „Какво е предприел той в годините, в които е оглавявал прокуратурата?”, попита още адвокатът.

„Незаконният град“ край Варна: Имало ли е бездействие въпреки сигналите?

Станкушев подчерта, че друг, който трябва да отговаря на въпроси, е Деньо Денев - бившият вече изпълняващ длъжността шеф на ДАНС. „Трябва да се изясни на какво се дължат непоследователните му действия, а именно - в рамките на 10 дни да изгони инвеститора и после да го върне. Кой му е казал да отмени първоначалното си решение?”, коментира Станкушев.

Той изрази мнение, че вероятно става дума за действия на руска мафия. „Главният инвеститор е бил кандидат за кмет на Одеса от русофилската партия в Украйна. Сдушил се е с нашите бандюги. Измислили са това нещо. Те - за да вземат парите, са го излъгали, че може да стане. Започнали са да произвеждат тези фалшиви документи, които са просто смешни. Полакомили са се хора с влияние във Варна и по високите етажи на властта у нас. Казали са: „Ще си вземем едни хубави имоти. Дайте да опънем чадъра”. Схемата е стандартна, но е в огромни размери”, обясни директорът на АКФ.

Адвокат Петър Славов постави и въпроса за институционалната бездействие: „Ако се направи списък на всички институции, които са били уведомени и дори са предприемали действия, ще се види, че в продължение на години няма реални последици”.

Благомир Коцев за „незаконния град“ край Варна: Не са издавани разрешителни за строеж

Славов изтъкна множество пропуски, свързани със сателитни снимки, на които липсват новите сгради, кадастрални планове, пропуски в строителната документация и административни пропуски по отношение на така наречените удостоверения за търпимост.

„Чадърът е очевидно задължителен. Става въпрос за институции, чиито служители - или част от тях, са издали документи с невярно съдържание, които са ползвани с процеса на узаконяване на това място, преди да гръмне целият скандал”, подчерта адвокатът.

